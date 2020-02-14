Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla geldi.

Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla geldi.

Uzman çavuş Nurullah Tepegöz (25), Ebru Özüak (21) ile evlenmek üzere Ünye Belediyesine bağlı evlendirme şefliğine geldi. Evlendirme şefi Özlem Çalışkan tarafından kıyılan nikahına üniformasıyla katılan Tepegöz, üniformasıyla dikkati çekti.

Tepegöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, "Bir yıllık birlikteliğimiz vardı. Nikahın bugün olması izinlerden dolayı denk geldi. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin." dedi.

Ebru Özüak ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, nikahı kıyılan diğer çiftlere mutluluk diledi.

Öte yandan, ilçede 7 çift daha evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Sevgililer Günü, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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