Sevgililer Günü'nde Her 3 Kişiden 1'i Şık Hediye Bekliyor

E-ticaret sitesi GittiGidiyor anketine göre, Sevgililer Günü 'nde her 3 kişiden 1'i kendisine şık hediye alınmasını bekliyor.GittiGidiyor açıklamasına göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, tüketicilerin hediye beklentilerini ortaya koyan bir anket gerçekleştirdi.Toplam 3 bin 86 GittiGidiyor kullanıcısının katıldığı anketin sonuçlarına göre, Sevgililer Günü'nde her 3 kişiden 1'i kendisine şık hediye alınmasını bekliyor. Katılımcıların Sevgililer Günü'nde bekledikleri favori hediyeler ise saat, telefon, kolye ve kıyafet olarak öne çıkıyor.2 erkekten 1'i Sevgililer Günü kutlaması bekliyorAnkete göre, kendisine şık bir hediye alınmasını bekleyenlerin yanı sıra katılımcılar Sevgililer Günü'nde romantik bir akşam yemeği ve baş başa tatile gitmeyi de tercih ediyor.Öte yandan, her 10 kadından 7'si Sevgililer Günü'nün kutlanmasını beklerken, bu oranın erkeklerde düştüğü ve her 2 erkekten birinin aynı beklentiye sahip olduğu da ortaya çıkan ilginç veriler arasında bulunuyor.Giyim ve aksesuar ürünleri revaçta"Sevgililer Günü'nde nasıl bir hediye satın almayı tercih edersiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 49 gibi büyük bir çoğunluğu kıyafet, saat ve çanta gibi ürünlerin yer aldığı "Giyim & Aksesuar" şıkkını seçti.Bu yanıtı yüzde 23 ile fotoğraf makinesi ve kulaklık gibi ürünlerin bulunduğu"Teknolojik", yüzde 14'le parfüm ve makyaj malzemesi gibi ürünlerin yer aldığı "Kozmetik" ve yüzde 14'le kişiye özel kupa ve yastık gibi ürünlerin bulunduğu "Romantik" yanıtları izledi."Sevgililer Günü'nde size nasıl bir hediye alınmasını istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda da yüzde 41'le "Giyim & Aksesuar" seçeneği birinci gelirken, onu yüzde 36 ile "Teknolojik", yüzde 13 ile "Kozmetik" ve yüzde 10 ile "Romantik" yanıtları takip etti.Kadınların tercihi giyim, erkeklerin tercihi teknolojiAnket sonuçları kadın ve erkeklerin hediye beklentilerindeki farklılıkları da ortaya koydu. Kadınlar "Sevgililer Günü'nde size nasıl bir hediye alınmasını istersiniz?" sorusuna yüzde 48'le en çok "Giyim & Aksesuar" yanıtını verirken, erkekler ise yüzde 50 ile tercih hakkını teknolojiden yana kullandı.Katılımcılara "Sevgililer Günü hediyesi alırken en çok nelere dikkat edeceksiniz?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 44'ü bu soruyu "İhtiyaca yönelik bir hediye almaya" olarak yanıtlarken, yüzde 31'i "Bütçeme uygun olmasına", yüzde 14'ü "Mutlaka kampanyalardan faydalanmaya" ve yüzde 11'i "Önceden internetten araştırmaya" yanıtını verdi.Öte yandan Sevgililer Günü hediyesi için ayrılan bütçenin geçen yıla göre nasıl değişiklik göstereceğinin de sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 36'sı bütçelerinin aynı kalacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 40'ı hediye bütçesini artıracağını, yüzde 24'ü ise azaltacağını söyledi.