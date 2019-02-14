Sevgililer Günü'nde Hollywood Bakımı İle Işıldayın

Estetisyen Tuğçe Yama, stresin cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkisinin oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, "Ölü hücreleri, yüzdeki siyah noktaları ve cildinizden kaynaklı kirleri uzaklaştırdığınızda cildiniz ışıl ışıl parlayacak" diyor

Cildimizin canlılığı, parlaklığı ve diriliği en önemli sağlık göstergesidir. Sevgililer Günü'ne özel cilt bakımınızı, Hollywood bakımından tercih edebilirsiniz.Yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanan, kadın-erkek her yaş ve cilt tipine rahatça uygulanabilen kombine bakım olan Hollywood bakımı hakkında Tanfer Health & Aesthetic Merkezi'nden Estetisyen Tuğçe Yama, şu bilgileri verdi…

Sevgililer Günü'nde kendinize sadece yarım saat zaman ayırın. Hatta cilt bakımına eşiniz ile birlikte de gidebilir, Hollywood cilt bakımı ile ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. 30 dakika süren, Hollywood yıldızlarının da tercihi olan hydrafacial anti-aging cilt bakımı; gözenekleri sıkılaştırır, derinlemesine bir temizlik yaparken cildi yeniler ve anti-aging bakım yapar.

CİLT DERİNLEMESİNE TEMİZLENMELİ

Kış aylarında özellikle cildimizin nem oranını korumalıyız. Çünkü kışın cilt rengi, dokusu, temizlik düzeni ve nem dengesi değişir. Sağlık açısından cildimizin temizlik ve bakımına özen göstermek çok faydalıdır. Cildimizin canlılığı, parlaklığı ve diriliği en önemli sağlık göstergesindendir. Profesyonel ürünlerle, uzman tarafından, cildin ihtiyacına uygun olacak şekilde derinlemesine temizleme işlemi yapılmalıdır.

İNCE KIRIŞIKLIKLAR GİDERİLİR

"Sevgililer Günü'ne özel cilt bakımınızı Hollywood bakımından tercih edebilirsiniz" diyen Tanfer Health & Aesthetic Merkezi'nden Estetisyen Tuğçe Yama, "Hydrafacial anti-aging cilt bakımı gözenekleri sıkılaştırır,derinlemesine bir temizlik yaparken cildi yeniler ve bakım yapar. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanan kadın-erkek her yaş ve cilt tipine rahatça uygulanan birçok farklı cilt sorununa çözüm sunan kombine bir bakımdır. Son dönemin popüler cilt bakım uygulamasıdır. Hydrafacial temizleme, yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı aşamaları ile komplike bir bakımdır. Cilde nemini ve elaksiyetini geri kazandırıp canlandırılmasında, yüzeysel lekeler, güneş lekeleri, sivilce-akne, tıkalı ve genişlemiş gözenekler, yağ butonları, siyah noktaların, ince kırışıklıkların iyileştirilmesinde, yağlı ciltlerde sebum dengesinin sağlanmasında etkin sonuç alınır. Acısız, keyifle yaptırabileceğiniz konforlu ve güvenli bir cilt bakım işlemidir. Cilt, alt vakum sistemi ile derinlemesine temizlenir. Hassas, kuru, yağlı ve karma cilt tiplerine uygulanılabilir bir bakımdır" dedi.

DİĞER PEELING YÖNTEMLERİNDEN DAHA BAŞARILI

"Cildimizde oluşan lekeler birçok sebepten kaynaklanabilir. Bu lekelere müdahale etmediğiniz durumda, zamanla kalıcı hale gelerek sizi rahatsız edecektir" diyen Tanfer Health & Aesthetic Merkezi'nden Estetisyen Tuğçe Yama, "Tek başına güçlü bir leke giderici olarak kullanılan Hollywood cilt bakımının içeriği, cilde herhangi bir yan etkisi olmayan birkaç farklı etken maddeden oluşmaktadır. Cildin hassaslaşmasını engelleyen içeriği, diğer peeling yöntemlerinden daha başarılı olmasının esas sebebidir. İlk seanstan sonra başarılı sonuç alma oranı oldukça yüksektir, yüzde 90'lara ulaşmaktadır. Birkaç uygulama sonrasında cilt lekeleriniz gözle görülür şekilde azalacak ve kaybolacaktır" şeklinde konuştu.