Sevgililer Günü'nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman online konseri
25.01.2021 18:15
Online konserlerine, Ocak ayında Dolunay Obruk moderatörlüğünde, Niyazi Koyuncu ile Koliva grubunun müzik performansı ve Cengiz Küçükayvaz'ın yanında pek çok değerli oyuncunun yer aldığı Yalan Dolan oyunu yayınıyla başlayan Belediye, Şubat ayında müziğin iki duayen isim, İlhan Şeşen ve...
Online konserlerine, Ocak ayında Dolunay Obruk moderatörlüğünde, Niyazi Koyuncu ile Koliva grubunun müzik performansı ve Cengiz Küçükayvaz'ın yanında pek çok değerli oyuncunun yer aldığı Yalan Dolan oyunu yayınıyla başlayan Belediye, Şubat ayında müziğin iki duayen isim, İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ı ağırlıyor. 14 Şubat'ta iki efsane ismin kaçırılmayacak performansının moderatörü caz müziğin güçlü sesi Dolunay Obruk olacak. Yine 6 Şubat tarihinde Yosi Mizrahi ve Şebnem Özinal'ın oynadığı Seninle Evlenir Miyim? adlı tiyatro oyunu da Belediye'nin Facebook sayfasında yayınlanacak.
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