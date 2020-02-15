Sevgililer Günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı

6 saat önce

Rusya'nın Yakutsk kentinde Oleg Rezanov adlı adam, karısı için Sevgililer Günü'nde kar ve buz dolu 'kalp' şeklinde bir çukura kendini gömdürdü.

Sevgililer Günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı, System.String[]

Rusya'nın Yakutsk kentinde Oleg Rezanov adlı adam, karısı için Sevgililer Günü'nde kar ve buz dolu 'kalp' şeklinde bir çukura kendini gömdürdü. Karın altında -35 derece sıcaklıkta 13 dakika kaldı.

Yakutsk kentinde kendine 'Soğuğun Lordu' diyen 47 yaşındaki Oleg Rezanov, Sevgililer Günü'nde karısı için kendini kalp şeklinde kar ve buz dolu çukurun içine gömdürdü. Rezanov, kalp şeklinde açılmış buz ve kardan oluşan çukurun içine üstünde sadece şortuyla ve kafasına havlu sararak uzandı. Etraftakiler 47 yaşındaki adamın üstüne kar atarak gömmeye başladılar. 13 dakika boyunca eksi 35 derece sıcaklıkta kalan ve sadece hava alabileceği bir boşluk bırakılan Oleg Rezanov, gösterisini eşi İrina'ya ithaf etti. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Rezanov, çukurdan yürüyerek çıktı. Kendine 'Soğukların Lordu' diyen Rezanov daha önce de soğuk havada yaptığı gösterilerle biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar ve buz çukurunun içinde yatan adamın görüntüleri

Etrafdakilerin adamın üstüne kürekle kar atma görüntüleri

Adamın çukurdan çıkarılma görüntüleri

Adamın çukurdan yürüyerek çıkma görüntüleri


Sevgililer Günü, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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