Sevgililer günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde karısı için 13 dakika boyunca kar altında kaldı

Rusya - (DHA) ' Rusya'nın Yakutsk kentinde Oleg Rezanov adlı adam, karısı için Sevgililer Günü'nde kar ve buz dolu 'kalp' şeklinde bir çukura kendini gömdürdü. Karın altında -35 derece sıcaklıkta 13 dakika kaldı.

Yakutsk kentinde kendine 'Soğuğun Lordu' diyen 47 yaşındaki Oleg Rezanov, Sevgililer Günü'nde karısı için kendini kalp şeklinde kar ve buz dolu çukurun içine gömdürdü. Rezanov, kalp şeklinde açılmış buz ve kardan oluşan çukurun içine üstünde sadece şortuyla ve kafasına havlu sararak uzandı. Etraftakiler 47 yaşındaki adamın üstüne kar atarak gömmeye başladılar. 13 dakika boyunca eksi 35 derece sıcaklıkta kalan ve sadece hava alabileceği bir boşluk bırakılan Oleg Rezanov, gösterisini eşi İrina'ya ithaf etti. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Rezanov, çukurdan yürüyerek çıktı. Kendine 'Soğukların Lordu' diyen Rezanov daha önce de soğuk havada yaptığı gösterilerle biliniyor.