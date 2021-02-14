Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı - Son Dakika

Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı

14.02.2021 18:07

Bursa'da Sevgililer Günü'nde eşiyle tartışan koca, kendini bıçakladı. Olaya engel olmak isteyen kadının elleri kesilirken kendisini karnından 5 kez bıçaklayan koca da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Emirsultan Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katındasaat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Samet Ş. (32) ve eşi Kübra Ş (32), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Samet Ş, kendini karnından 5 kez bıçakladı. Kocasına mani olmak isteyen Kübra Ş. arbede sırasında elleri kesildiği için yaralandı. Ancak karnından aldığı beş bıçak darbesiyle ağır yaralanan Samet Ş. yere yığıldı.

YARALI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gürültüyü duyan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samet Ş. ve Kübra Ş, hastaneye kaldırıldı. Kübra Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Samet Ş'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı

Sevgililer Günü, Osmangazi, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı - Son Dakika


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