Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren adama, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde görülen davada "kasten öldürme" suçundan indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren adama, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde görülen davada "kasten öldürme" suçundan indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun (30) "kasten öldürme" suçuyla yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteyen iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.



"14 ŞUBAT'TA ÖRNEK KARAR ÇIKSIN" Bugünün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen, "Bu cinayet bir sevgili tarafından işlenmiştir. Örnek bir karar çıkmasını istiyoruz" dedi.



"GERÇEKTEN SEVİYORDUM" Öldürdüğü sevgilisi Funda Turan'ı gerçekten çok sevdiğini söyleyen tutuklu sanık Tanju Madanoğlu ise "Olayı olduğu gibi anlattım. Ceza verilecekse adil bir ceza istiyorum" diye konuştu.



İNDİRİMSİZ MÜEBBET Mahkeme heyeti, Tanju Madanoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim de uygulamadı.



OLAY 2017 yılının Aralık ayında, Karabağlar İlçesi Vatan Mahallesi 9084 Sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, Funda Turan ile sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklanırken, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



(Ali Gözeten/İHA)

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