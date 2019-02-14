Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nde Mutluluğa 'Evet' Dediler

Sevgililer Günü'nde Mutluluğa 'Evet' Dediler

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardinli çiftler, Sevgililer Günü'nü ölümsüz kılmak için sabahın ilk ışıklarında nikah salonlarına geldi.

Sevgililer Günü'nde Mutluluğa 'Evet' Dediler, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardinli çiftler, Sevgililer Günü'nü ölümsüz kılmak için sabahın ilk ışıklarında nikah salonlarına geldi. Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan çiftler mutluluğa 'evet' dedi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Ortaköy beldesinde ikamet eden Mehmet Çelik ve İda Arı çifti ile Hani Çete ve Özlem Akbalı çifti, Arkuklu Belediyesi nikah salonuna geldi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kendileri için ölümsüz kılmak isteye çiftler, nikahlarını kıyarak ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

Nikahı kıyılan Hani Çete, kendileri için Sevgililer Günü'nde evlenmenin sürpriz olduğunu söyledi.

Mehmet Çelik ise eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve Sevgililer Günü'nde evlenmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Nikah törenin ardından Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Yaman tarafından evlenen çiftlere takdim edilen hediyeler yeni çiftlere de verildi.

Sevgililer Günü'nde 15 çiftin nikah kıyacağı öğrenildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Mardin, Sevgililer Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu

Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı! Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:24:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nde Mutluluğa 'Evet' Dediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]