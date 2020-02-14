Sevgililer Günü'nde nikah masasına askeri üniformayla oturdular - Son Dakika

Şırnak'ta vatani görevini yapan uzman çavuş Abdulkadir Küser ile hayatını birleştirme kararı aldığı Aslıhan Ensaroğlu, Erzurum'daki nikah törenlerinde askeri üniforma giydi.

Palandöken Belediyesi Nikah Salonu'nda, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen törene askeri üniformayla katılan genç çiftin nikahını, İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar kıydı.

Başkan Sunar, nikah merasiminin ardından çifte mutluluklar dileyerek, Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.

Anlamlı bir günde nikah kıymanın heyecanını yaşadığını ifade eden Sunar, "Belediyeye 14 Şubat'ta, 10 çift nikah için başvurdu. Çiftlerimize mutlu bir yaşam diliyorum. İlçe sakinlerimizin daha huzurlu ve mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız." diye konuştu.