Sevgililer Günü'nde pazar tezgahında limonlardan kalp yaptı - Son Dakika

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Sevgililer Günü'nde pazar tezgahında limonlardan kalp yaptı
6 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
Denizli'nin Buldan ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.
Buldan ilçesi semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Pazarda tezgah açan ve ismi öğrenilemeyen bir esnaf tezgahındaki limonlardan kalp şeklinde düzerek sattı. Pazarda alışverişe çıkan vatandaşlar ise limon tezgahındaki kalbi görünce şaşkına döndü. Sevgisini limonlar ile kalp simgesi oluşturan esnaf doğru pazarlama taktiği ile her hafta bir konu bularak satışlarını arttırdığını belirtti. - DENİZLİ
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