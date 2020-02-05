Sevgililer Günü'ne aşk temalı hediyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne aşk temalı hediyeler - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne aşk temalı hediyeler

6 saat önce

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından Beymen Club, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevdiğine daha hediye almayanlar 'aşk' temalı hediyeleri önerdi.

Sevgililer Günü'ne aşk temalı hediyeler, System.String[]

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından Beymen Club, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevdiğine daha hediye almayanlar 'aşk' temalı hediyeleri önerdi.


Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevdiğine hediye almayanlar için alternatif hediye seçenekleri devam ediyor. Hazır giyim sektörünün önemli markalarından Beymen Club, daha hediye seçemeyenler için eğlenceli sloganlar ve kalp sembollerinin yer aldığı özel pop art desenle zenginleşen gömleklerden denim montlara, şifon etek ve elbiselerden triko ve sweatshirtlere uzanan tasarımları önerdi.


Marka; kadınlar için 2020 Kış Kadın Koleksiyonu'ndaki kar taneleriyle süslü kazak ve berelerden sıcacık battaniyelere, canlı renklerdeki deri el portföylerinden fularlı hediye setlerine, sevimli hayvan desenli trikolardan markanın ikonik kaz logosunun yer aldığı el portföylerinden şapkalara pek çok alternatif arasından seçiminizi yapılabileceğini belirtirken, erkekler için ise markanın kayak temalı triko kazaklardan renkli sweatshirtlere, casual bir şıklık sunan puf montlardan uzun hırkalara, dinamik eşofman altlarından kareli gömleklere, yumuşacık atkı ve berelerden sofistike yün şapkaları önerdi.


Farklı hediye seçenekleri markanın mağazalarından ya da beymenclub.com adresinden satın alınabiliyor. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Beymen Club, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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