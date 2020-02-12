Sevgililer Günü'ne özel 'aşk çikolataları' satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne özel 'aşk çikolataları' satışa çıktı - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel 'aşk çikolataları' satışa çıktı

6 saat önce

ANTALYA'daki pastaneler, '14 Şubat Dünya Sevgililer Günü' hazırlıklarını tamamladı.

Sevgililer Günü'ne özel 'aşk çikolataları' satışa çıktı, System.String[]

ANTALYA'daki pastaneler, '14 Şubat Dünya Sevgililer Günü' hazırlıklarını tamamladı. Çiftlerin birbirine aşklarını göstereceği, hediyelerin alınıp verileceği Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan 'aşk çikolataları', vitrinlerdeki yerini aldı.

Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediyelik çikolata, pasta ve oyuncaklar özel kalp şeklindeki kutularıyla birlikte vitrinleri süsledi. 'Sevginizi anlatmanın en tatlı yolu' sloganıyla 14 Şubat'a özel stant hazırlayan pastaneler, aşk pastaları ve kalpli çikolatalarını 'Aşk Köşesi'nde sergilemeye başladı.

Kalpli çikolataların, şekerlerin ve drajelerin yanı sıra kalp şeklindeki oyuncaklar, ayıcık ve çikolata güller de satışa çıktı. Pastane İşletme Müdürü Cengiz Ayne, "Çiftlerin yüzünde tatlı bir gülümse bırakmak istiyoruz. Bu nedenle birçok alternatif hazırladık. Kalpli kutulu çikolataların yanı sıra 14 Şubat pastaları da oldukça ilgi görüyor" dedi.

?Kalp kutulu çikolataların 20 TL ile 210 TL arasında değişen fiyatlarda satışta olduğunu kaydeden Ayne, "Seni seviyorum çikolatası 35 TL, gül şeklindeki çikolata 20 TL, kadife kalp çikolata 50 TL, özel güllü kutu 85 TL ile 110 TL arasında, ayıcıklı set çikolata 77 TL, özel sepet çikolata 185 TL, dekorlu çikolata ise 210 TL fiyatla alıcı buluyor" diye konuştu.


Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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