Sevgililer Günü'ne özel çikolatalar - Son Dakika
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Sevgililer Günü'ne özel çikolatalar

6 saat önce

Aşkını ifade etmek isteyen çiftler çikolata ve kahveden kalpli, frambuazlı, çilekli gibi aşkı yansıtan çikolataları tercih ediyor.

Sevgililer Günü'ne özel çikolatalar, System.String[]

Aşkını ifade etmek isteyen çiftler çikolata ve kahveden kalpli, frambuazlı, çilekli gibi aşkı yansıtan çikolataları tercih ediyor.


14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgilisine en güzel sürprizi hazırlamak isteyenler şimdiden Sevgililer Günü mesajlarını ve hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Çikolata sektörü de sevgililer için en güzel çikolatalarla bu özel güne lezzetli bir tat bırakmak için sunumlarını hazırladı.


1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve kurucu ortağı Seda Şahin, aşkını ifade etmek isteyen çiftlerin kalpli, frambuazlı, çilekli gibi aşkı yansıtan çikolataları tercih ettiğini, yeni iş, tebrik etmeye yönelik ise madlen ve spesiyal çikolataların tercih edildiğini belirtti.


7'den 70'e her yaştan insanın severek tükettiği çikolata, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Çikolatanın faydalı olmasında ise tüketilen miktar önem taşıyor. Yaşlara göre çikolata tercihi üzerine yapılan araştırma, 20-25 yaş arasındaki kişilerin sütlü ve beyaz çikolataları tercih ettiğini gösteriyor. Aynı araştırma, 25 ile 40 yaş arasındaki kişilerin ise bitter çikolataları tercih ettiğini ortaya koyuyor. Çikolata, doğru miktarda tüketilirse antioksidan kapasitesi çok yüksek. Bitter çikolatada sağlığa çok fayda sağlayan potasyum, selenyum ve demir gibi mineraller de bulunuyor.


Özel tasarımlar


Sevgililer günü için çiftlere özel tasarlanan "Aşk" koleksiyonunda yer alan eşsiz lezzetteki çikolatalar saten, kalpli ve aşkın simgesi kırmız gül ile kaplı kutularda sergileniyor. Koleksiyonda bitter-sütlü frambuaz, fındık ve karamel dolgulu drajeler de yer alıyor.


En tatlı anılara eşlik eden el yapımı sütlü bademli Roche, hindistan cevizli trüf, frambuaz dolgulu dudak, mantar ve bitter portakal çikolata çeşitleriyle aşkı dolu dolu yaşamak isteyen çiftler için ideal hediye alternatifi sunuyor. - ANTALYA

Sevgililer Günü, Beyoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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