Sevgililer Günü'ne özel fular ve mendil seti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne özel fular ve mendil seti - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel fular ve mendil seti

6 saat önce

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Sevgililer Günü'ne özel 'Perfect Match' hediye seti hazırladığını açıkladı.

Sevgililer Günü'ne özel fular ve mendil seti, System.String[]

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Sevgililer Günü'ne özel 'Perfect Match' hediye seti hazırladığını açıkladı. Setin içinde, aynı tasarımdan, kadınlar için fular erkekler için mendil olduğu aktarıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Sevgililer Günü'ne özel tasarladığımız kadınlar için fular ve erkekler için mendilden oluşan mükemmel uyumlu 'Perfect Match' hediye seti ile siz de birbirini tamamlayan bir çift olduğunuzu gösterebilirsiniz. Erkekler için şıklığınızı tamamlayacak cep mendili, kadınlar için ise aynı renk ve desenden hem saçınıza, hem boynunuza hem de çantanıza takabileceğiniz fular önerisi, hepsi kutuda ve sınır sayıda" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:27 Kaynak: DHA
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