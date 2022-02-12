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Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan "hediye paketleri" alternatif sunuyor - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan "hediye paketleri" alternatif sunuyor

12.02.2022 10:53

Karabük'te kişiye özel tasarlanarak pelüş oyuncak ve balon gibi malzemelerle süslenen hediye paketleri, 14 Şubat'ta sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerden talep görüyor.

Karabük'te kişiye özel tasarlanarak pelüş oyuncak ve balon gibi malzemelerle süslenen hediye paketleri, 14 Şubat'ta sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerden talep görüyor.

Kentte parti malzemeleri satışı yapan mağazada, Sevgililer Günü'ne özel hediye paketleri tasarlandı.

Mağaza çalışanları, Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları ve fiyatı 100 ila 500 lira arasında değişen hediye paketi siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

"İnsanların sevgilerini ifade etmeleri açısından çok anlamlı bir gün"

Mağaza yetkilisi Fatih Arslan, AA muhabirine, sektörde 10 yılı aşkın süredir hizmet verdiklerini söyledi.

Yaklaşan Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Arslan, "İnsanlar dünyada ve Türkiye'de bugünü coşkuyla kutluyor. Biz de müşterilerimizin istekleri doğrultusunda hediye paketleri hazırlıyoruz. En çok talep gören ürünlerimiz; hediye kutularımız, pelüş oyuncaklarımız ve uçan balonlarımız." dedi.

Arslan, özel tasarım hediye paketleri hazırladıklarını dile getirerek, "Sevgililer Günü, insanların sevgilerini ifade etmeleri açısından çok anlamlı bir gün. 7'den 70'e herkesin bugünü beklediğini ve hazırlık yaptığını biliyoruz. Sevginin çok kutsal bir araç olduğunu tüm dünya biliyor." diye konuştu.

Kübra Arslan da en çok kırmızı ve beyaz gül ile orkide siparişi aldıklarını kaydetti.

Birçok çiçek çeşidiyle sevgililere hitap ettiklerini anlatan Arslan, 14 Şubat öncesinde hazırlıklarının yoğun geçtiğini ifade etti.

Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye paketleri alternatif sunuyor
Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye paketleri alternatif sunuyor
Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye paketleri alternatif sunuyor
Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye paketleri alternatif sunuyor

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Sevgililer Günü, Fatih Arslan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan 'hediye paketleri' alternatif sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan "hediye paketleri" alternatif sunuyor - Son Dakika
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