Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.



San Antonio Hayvanat Bahçesi'nin "Cry Me a Cockroach" (Hamam böceği gibi ağla) adıyla duyurduğu etkinliğe katılmanın bedeli 5 dolar.