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Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et
12 dakika önce
ABD'de bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14
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