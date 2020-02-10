Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et - Son Dakika Dünya

Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et

12 dakika önce

ABD'de bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.

Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.


San Antonio Hayvanat Bahçesi'nin "Cry Me a Cockroach" (Hamam böceği gibi ağla) adıyla duyurduğu etkinliğe katılmanın bedeli 5 dolar.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sevgililer Günü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14 
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