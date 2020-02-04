Sevgililer Günü'ne özel ürünlerini tanıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'ne özel ürünlerini tanıttılar - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel ürünlerini tanıttılar

7 saat önce

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye önerilerini Morhipo bir kez daha tanıttı.

Sevgililer Günü'ne özel ürünlerini tanıttılar, System.String[]

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye önerilerini Morhipo bir kez daha tanıttı.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kalırken Morhipo.com yaptığı açıklama ile kırmızı ve pembe renklerinin bu yılda Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez renkleri olduğunu duyurdu. Morhipo'nun yaptığı duyuru şöyle; "Sevgilinizle evde baş başa bir kutlama yapma niyetindeyseniz, kombininizi de buna göre seçebilirsiniz. Rahatlıktan taviz vermeden şık bir kombin oluşturmak için payetli ya da tül detaylı bluzları ya da saten gömlekleri jean'lerle birlikte  kullanabilirsiniz. Ayrıca kombininizi çekici takılarla tamamlayabilirsiniz. Dışarıdaki kutlamalar için ise Sevgililer Günü'nde tercihinizi şık bir restorandan yana kullanacaksanız, Morhipo'daki elbiselere göz atmanızı tavsiye ederiz. İster mini, ister maksi binlerce elbise arasından tam size göre olanı mutlaka bulacaksınız. Kombininizi şık bir mont ve topuklu çizmeyle tamamlayabilirsiniz.  Bu özel günde kıyafetinizle de özel hissetmek isterseniz Designers' Corner'da ünlü tasarımcıların özel tasarımlarına Morhipo'da özel fiyatlarla ulaşabilirsiniz. En özel günde Dilek Hanif, Tuba Ergin, Gamze Saraçoğlu ve Zeynep Erdoğan gibi başarılı tasarımcıların parçalarıyla baş döndüreceksiniz"


Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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