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Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz?
6 saat önce
Yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekince ortaya ilginç anlar çıktı.
Belarus'un Minsk şehrinde Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması düzenlendi. Çiftlerden bir saat boyunca hiç durmadan öpüşmeleri istendi.
Ancak yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekiyordu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00
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