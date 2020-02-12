Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz? - Son Dakika Dünya

Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz?

6 saat önce

Yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekince ortaya ilginç anlar çıktı.

Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz?, System.String[]

Belarus'un Minsk şehrinde Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması düzenlendi. Çiftlerden bir saat boyunca hiç durmadan öpüşmeleri istendi.


Ancak yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekiyordu.

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Sevgililer Günü, Belarus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00 
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