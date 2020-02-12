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Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz?
6 saat önce
Yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi.
Yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekince ortaya ilginç anlar çıktı.
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12.02.2020 22:49:51. #1.13#
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