Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir... - Son Dakika

Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...

30.01.2021 21:46
Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir..., System.String[]

Sevgililer Günü'nde mutfağa girip, sevgilinize ya da eşinize hem sağlıklı hem de afrodizyak etkili yemekler hazırlamaya ne dersiniz? Doğanın bizlere sunmuş olduğu, libidoyu arttırıcı etkisi olan besinleri, bu özel günde mutlaka menünüze ekleyin.

Akşam Yemeği Menüsü

1 kase afrodizyak etkili sebze çorbası/ balık çorbası/ kremasız mantar çorbası

Fırında somon/ karides güveç/ ızgara bonfile/ fırında tavuk

Narlı keçi peynirli roka salatası/ Akdeniz yeşillikli salata

1 dilim kızarmış ekmek/ 4 yemek kaşığı sebzeli kinoa

Çikolata kaplı çilek/ ½ çikolatalı sufle

& ;(Alkollü içecek tercih edenlere: Beyaz/kırmızı/rose şarap veya şampanya)



Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...

Afrodizyak, Akdeniz, Mantar, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir... - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir... - Son Dakika
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