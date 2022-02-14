Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan yerli ve yabancı turistler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yerden yaklaşık 550 metre yüksekte sıcak hava balonunda kutladı.

Kapadokya bölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamak isteyen yerli ve yabancı turistler Göreme beldesine geldi. Sabahın ilk ışıklarında çok sayıda sıcak hava balonu bölgeden kalkış yaptı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 550 metre yüksekte Kapadokya'yı izleme imkanı buldu. Yaklaşık 1 saat süren balon turu sonrasında turistler, Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Bölgede kalp figürlü sıcak hava balonu da gökyüzünde havalandı. Balona binmeyenler ise, bölgede fotoğraf çektirdi.