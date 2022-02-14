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Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar - Son Dakika

Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

14.02.2022 11:14
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan yerli ve yabancı turistler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yerden yaklaşık 550 metre yüksekte sıcak hava balonunda kutladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde  bulunan yerli ve yabancı turistler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yerden yaklaşık 550 metre yüksekte sıcak hava balonunda kutladı.

Kapadokya bölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamak isteyen yerli ve yabancı turistler Göreme beldesine geldi. Sabahın ilk ışıklarında çok sayıda sıcak hava balonu bölgeden kalkış yaptı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 550 metre yüksekte Kapadokya'yı izleme imkanı buldu. Yaklaşık 1 saat süren balon turu sonrasında turistler, Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Bölgede kalp figürlü sıcak hava balonu da gökyüzünde havalandı.  Balona binmeyenler ise, bölgede fotoğraf çektirdi.

Kalpli sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, "Sevgililer Günü nedeniyle kalp şekilli balonlarımızla tüm Türkiye' ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugünkü uçuşumuzu özellikle sevgililere, sevenlere, sevilenlere ve annelere adıyoruz. Bu özel günde çok sayıda çift, yapılan uçuşlara ilgi gösterdi" dedi.  Kapadokya bölgesinde fotoğrafçılık yapan Caner Yalçın ise, "Çiftler bugün Kapadokya'nın manzarası eşliğinde sıcak hava balonlarına bindi. Bununla birlikte bölgenin doğal manzarası eşliğinde fotoğraf çekimi talebi var. Bugün yoğun geçiyor. Durumdan memnunuz" diye konuştu.

Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
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Sevgililer Günü, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar - Son Dakika


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