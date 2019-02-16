Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nün En Çok Satılanı Baget Taşlı Ürünler Oldu

Sevgililer Günü'nün En Çok Satılanı Baget Taşlı Ürünler Oldu

44 dakika önce

Kayseri'de, Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyenlerin her yıl uğrak yeri olan Kazancılar Çarşısı'nda bu sevgililer gününe damga vuran ürün grubu, baget taşlı ürünler oldu.

Sevgililer Günü'nün En Çok Satılanı Baget Taşlı Ürünler Oldu, System.String[]
Kayseri'de, Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyenlerin her yıl uğrak yeri olan Kazancılar Çarşısı'nda bu sevgililer gününe damga vuran ürün grubu, baget taşlı ürünler oldu.

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyen vatandaşlar Kazancılar Çarşısı'na akın etti. Kuyumcu esnafı, erkeklerin eşlerine en çok baget taşlı yüzük, kolye ve küpe almayı tercih ettiğini söyledi.

Kuyumcu esnafı Kemal İncetoprak, 14 Şubat'ın sakin geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllara nazaran daha sakin geçen bir 14 Şubat yaşadık. Malum piyasa şartları ve altın piyasasının hareketliliği, insanlarımızın alım gücünün azalması, ciddi manada bizleri etkiledi. Yine de biz farklılıklar getirmeye çalışarak, hareketlendirmeye çalıştık ve elimizden geldiği, kadar farklı ürünler müşterilerimize sunduk. Bunun tabi bize ufak tefek faydaları oldu. 2019 yılının 14 Şubatına damga vuran ürün gurubu, baget taşlı ürünler. Pırlanta ve baget taşlar ciddi manada talep gördü. Minimum bir kolye, küpe ya da yüzük 500 TL swarovski gurubu 2 bin-2 bin 500 TL civarı, pırlanta gurubunu dahil ettiğimiz zaman 5 bin TL'ye kadar farklı ürünlerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıla göre hacim ciddi manada düştü" dedi.

Bir diğer kuyumcu esnafı Murat Polat ise, "Sevgililer gününde her zaman klasiktir, tek taş büyük talep gördü. Daha sonra kolyeler ve 5 taşlar yine talep gören ürünlerimiz arasındaydı. İnsanlar biraz daha ekonomik, uygun olan ürünleri tercih ediyorlar. Tek taşlar 200-250 TL minimum ve bin-bin 500 TL arasında yukarı doğru seyredebiliyor. Çok şükür memnunuz ama önceki senelere bakarak satışlar ciddi anlamda düştü diyebiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

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