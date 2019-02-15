Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nün Hediyesi Akıllı Telefon Oldu

Sevgililer Günü'nün Hediyesi Akıllı Telefon Oldu

52 dakika önce

Teknosa, Sevgililer Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 1-14 Şubat tarihleri arasında en çok akıllı telefon alındığını açıkladı.

Sevgililer Günü'nün Hediyesi Akıllı Telefon Oldu, System.String[]
Teknosa, Sevgililer Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 1- 14 Şubat tarihleri arasında en çok akıllı telefon alındığını açıkladı.

Teknosa.com verilerine göre, bluetooth kulaklık, drone, akıllı saat gibi yeni teknolojilere ilgi geçen yıla göre 3 kat artarken; hediye tercihlerinde akıllı telefonu, kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti.

Sevgililerin tercih ettiği hediyelerin başında akıllı telefonlar gelirken, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Teknosa.com'da bluetooth kulaklık, drone, telefon, akıllı saat ve powerbank aramalarında 3 kata varan artış gözlemlendi.

Teknosa.com'da en çok ziyaret edilen kategoriler sırasıyla telefon, bilgisayar, kulaklık, tablet, akıllı saat, erkek tıraş ürünleri, saç bakım ürünleri olurken, online satışlar geçen yıl Sevgililer Günü dönemine göre yüzde 90 seviyesinde arttı. Bu yıl online trafik açısından en fazla yükselme kaydeden iller ise Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Mersin ve Şanlıurfa oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:40 Kaynak: İHA

14 Şubat, Teknosa, Sevgililer Günü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşiyle Sokakta Dans Etti

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:32:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgililer Günü'nün Hediyesi Akıllı Telefon Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]