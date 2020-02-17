Sevgililer Günü'nün kahramanı akıllı telefonlar oldu - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nün kahramanı akıllı telefonlar oldu

8 saat önce

Sevgililer Günü'nde teknoloji kategorisinde hediye olarak en fazla alınan ürün akıllı telefon oldu.

Sevgililer Günü'nün kahramanı akıllı telefonlar oldu, System.String[]

Sevgililer Günü'nde teknoloji kategorisinde hediye olarak en fazla alınan ürün akıllı telefon oldu.


Elektronik perakendecisi MediaMarkt, özel günlerin ve kampanya dönemlerinin ardından Türkiye'deki teknolojiseverlerin en çok hangi ürünleri tercih ettiğini açıkladı. Buna göre tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün kategorisi akıllı telefonlar oldu.


Sevgililer baş başa film gecesini değil, oyunu tercih etti


Listede akıllı telefonların ardından gelen kategori, MediaMarkt'ın hediye bulucusunda da yer alan "Oyuncu" sevgililerin favorisi dizüstü bilgisayarlar oldu. En çok satılan ürünler arasına son sıradan giren kategori ise hem baş başa geçirilen romantik film gecelerine ev sahipliği yapan hem de arkadaşlarla bir araya gelinen günlerin başrol oyuncusu olan televizyonlar oldu. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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