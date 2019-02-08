Sevgililer Günü Orkideleri Yalova'dan

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'nin ilk ve tek orkide üreticisi Yalova Solo Plant'ta hareketli günler yaşanıyor.

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'nin ilk ve tek orkide üreticisi Yalova Solo Plant'ta hareketli günler yaşanıyor.



Ülkenin her bölgesinden gelen taleplerin karşılanması için hummalı bir çalışma ortaya koyan firma, yabancı orkideye nazaran daha fazla çeşit, daha dayanıklı çiçek ve daha uygun fiyat avantajları sunuyor. Kısa zamanda ülkenin orkide üretimindeki dışa bağımlılığını kırmayı başaran firma, ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Sevgililere daha ucuz orkidenin müjdesini veren Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, "Sevgililer Günü'nde tamamı bizim üretimimiz olan 250 bin adet orkide satılmasını planlıyoruz. Bu da Türkiye'de ki ihtiyacın yüzde 70'ini karşılayacak. Yerli orkideye iç piyasada talep çok fazla. Hem fiyatın uygun olması, hem çeşitlerimizin çok olması, hem de ömrünün uzun olmasından dolayı çok rağbet görüyor. Vatandaşlar Sevgililer Gününde çok daha ucuz orkide alabilecekler. Süper marketlerde de ürünlerimiz satışta" dedi. - YALOVA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti

Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak

BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi

İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek