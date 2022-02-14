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Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor

14.02.2022 17:54

Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor Karaman'da bir çiçekçi esnafı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan buket yaptı Karaman'da bir çiçekçi esnafının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde...

Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor

Karaman'da bir çiçekçi esnafı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan buket yaptı

KARAMAN - Karaman'da bir çiçekçi esnafının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan yaptığı buketi görenleri şaşırtıyor.

Kazım Karabekir Mahallesinde 20 yıldır çiçekçilik yapan Fatih Mehmet Uğurlukoç, farklılık olsun diye manavdan aldığı biber, salatalık ve patlıcandan buket yaparak işyerinin vitrine koydu. İşyerine Sevgililer Günü için çiçek yaptırmaya gelen bazı müşteriler ise vitrinde biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İşler geçtiğimiz yıla göre az"

Çiçekçi Fatih Mehmet Uğurlukoç, her zaman olduğu gibi hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Özel günler biz çiçekçiler için yoğun günlerdir. O günlerde biz hep hazırlığımızı yaparız. Şuanda da tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl müşteri bakımından henüz istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak mesai bitiminden sonra biraz hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah da iyi olur "dedi.

Biber, salatalık ve patlıcandan buket yapma sürecini anlatan Uğurlukoç, "Sadece dikkat çekmek ve farklılık olsun diye böyle bir şey yaptık. Şuan için hazırlamış olduğum bukette 3-4 kilo civarında bir sebze var. Ortalama ise bana maliyeti 150 liraya vardı. Hemen hemen neredeyse fiyatı bir buket çiçek fiyatına yaklaştı. Bazı vatandaşlar göründe şaşırıyor ve fotoğraf çekiniyor" diye konuştu.

Çiçekçiye çiçek almaya gelen ve vitrindeki biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi gören İsmail Bayrak ise, "Hiç iç açıcı bulmadım. Biraz önce 4 tane bibere 15 lira para verdim. Onun için çok dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

(MD-ARD-AH-

Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor
Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor
Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor

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Kazım Karabekir, Sevgililer Günü, Karaman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer günüde farkındalık... Biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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