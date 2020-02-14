Sevgililer Gününde 5 bin çicek dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Gününde 5 bin çicek dağıtıldı - Son Dakika

Sevgililer Gününde 5 bin çicek dağıtıldı

6 saat önce

Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kent halkına 5 bin adet karanfil ve gül dağıttı.

Sevgililer Gününde 5 bin çicek dağıtıldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kent halkına 5 bin adet karanfil ve gül dağıttı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, Manavgat'a layık görülen yılın en mutlu ilçesi ödülünü almak için İstanbul'da olması sebebiyle karanfil ve gülleri Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu, Semra Öztürk ve Mustafa Ceylan dağıttı. Manavgatlı vatandaşlar böylesine özel bir günde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in özenle hazırlattığı çiçekleri almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan fotoğraf çekim alanında sevgilileriyle öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Manavgat Belediyesi'nin en büyük sevgisinin Manavgat halkına hizmet olduğunu belirten Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, "Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in ve bizlerin en büyük sevdası bu kentin insanlarına hizmet etmektir. Manavgat'ımızın sevgiyle, kardeşlikle güzelleşeceğini düşünerek bu özel günde insanlarımızla bir arada olduğumuz için bizler de kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Başkanımız Şükrü Sözen ve Manavgat Belediyesi adına tüm halkımızın Sevgililer Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Sevgililer Günü, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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