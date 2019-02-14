Sevgililer Gününde D-100'e Çiçekçi Akını
38 dakika önce
Yolda neredeyse 10 metrede bir çiçek satılıyor.
Yolda neredeyse 10 metrede bir çiçek satılıyor...
Haber-Kamera Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA
) İstanbul
'da, özellikle trafiğini yoğun olarak yaşandığı saatlerde ana yolları işgal eden seyyar satıcılar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bugün sevgililer günü olması nedeniyle çiçek satışı yapan kişilerin yoğunluğu dikkat çekti. Olası kaza tehlikesine aldırış etmeden araçlarıyla geçenlere satış yapmaya çalışan satıcılar, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. D-100 Karayolu Şişli Çağlayan
mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yapıyorlar. Çağlayan'da hemen her akşam rastlanılan seyyar satıcılar, günün anlam ve önemine uygun ürünler de satıyor. Genellikle yiyecek, su, telefon şarj cihazı satan seyyar satıcılar, bugünün sevgililer günü olması nedeniyle sürücülere çiçek satmaya çalıştı. Bugün yoldaki çok sayıda çiçekçi dikkat çekti. Neredeyse 10 metrede bir seyyar satıcı satış yaptı.
Çağlayan mevkii Zincirlikuyu
istikametinde bir satıcı, araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşması yetmiyormuş gibi kendilerini görüntüleyen kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Bazı seyyar satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:54 Kaynak: DHA
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