Sevgililer Gününde Hakim Karşısına Çıktı

Sivas'ta sevdiği kızı alamayınca 5 kişiyi öldüren katil, 14 Şubat Sevgililer gününde 2. kez hakim karşısına çıktı.

Sivas'ta sevdiği kızı alamayınca 5 kişiyi öldüren katil, 14 Şubat Sevgililer gününde 2. kez hakim karşısına çıktı.



Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortaköy'de 22 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda; Fırat Yurdakul, sevdiği kızla evlenmesine mani olan kızın babası Tarık Esen, annesi Cennet Esen, kızın dedesi İbrahim Esen, köyde bulunan bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı tüfekle öldürüp, çaldığı araçla kaçarken Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.



Yurdakul 14 Şubat Sevgililer Gününde 2. kez hakim karşısına çıktı. Zanlı, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Duruşmada davacı ve davalı avukatları da hazır bulundu.



Avukatlar ifadeyi yalanladı



Davacı avukatları Yurdakul'un bir önceki duruşmada verdiği ifadeye atıfta bulunarak, Yurdakul'un ifadesinde yalan söylediğini ileri sürdüler. Yurdakul ifadesinde, köyün okulunun bahçesinde alkol aldıktan sonra köy meydanına dönerken Tarık Esen'in evinin önünden geçtiği sırada kendisi hakkında konuşulduğunu duyarak eve girip cinayetleri işlediğini söylemişti. Davacı avukatları köy okulu ile cinayetlerin işlendiği evin aynı güzergahta bulunmadığını, Yurdakul'un cinayetleri önceden tasarlayarak eve gittiğini iddia ettiler. Ayrıca köy meydanında ki bakkalda işlenen cinayetlerin ise planlı olarak kaçması için gerekli olan para ve araç temini için işlendiği söylediler.



35 yıl yatıp çıkarım demişti



Davacı avukatları tarafından duruşmada Yurdakul'un gözaltı sonrası adliyeye çıkartıldığı sırada gazetecilere, "Sevdiğim kız için 5 kişi öldürdüm. 35 yıl yatar çıkarım" dediğini hatırlatarak cinayetlerin tasarlanarak işlendiği, Yurdakul'un bu ifadesi ile işlediği cinayetlerden dolayı pişmanlık duymadığını dile getirmiş olduğunu belirttiler. Duruşma savcı mütalaasının hazırlanması için Nisan'a ertelendi. - SİVAS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı

İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti