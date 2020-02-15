Sevgililer Gününde İzmit'te sanat resitali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer Gününde İzmit'te sanat resitali - Son Dakika

Sevgililer Gününde İzmit'te sanat resitali

6 saat önce

İzmit'te Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Faruk Ertunç'un "Ömür dediğin" konulu fotoğraf sergisi ve birbirinden değerli sanatçıların performansı büyük ilgi gördü.

Sevgililer Gününde İzmit'te sanat resitali, System.String[]

İzmit'te Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Faruk Ertunç'un "Ömür dediğin" konulu fotoğraf sergisi ve birbirinden değerli sanatçıların performansı büyük ilgi gördü.


İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde özel bir sanat gecesi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde Faruk Ertunç'un "Ömür dediğin" konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Programında devamında Gülümser Ayhan şiirleri, Mert Sela flemenko dinletisi ve Mert Emre ile Anastais Üstün'ün dans gösterisi 14 Şubat Sevgililer Gününü sanat dolu bir akşam yaşattı.


Sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği sanat gecesine İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kemal Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve konuklar katıldı. Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, "Sevgililer gününüzü kutlamak istiyorum. Sevgililer gününün bu kente yayılmasını çok istiyoruz. Bugünü saygıyla, nezaketle ve zarafetle her hücremizde hissetmek istiyoruz. İzmit Belediyesi olarak sevgililer gününde eğlenceli etkinlikler yapmak için çalıştık. Bütün bu güzel genç ruhla yepyeni bir İzmit sanat günleri diliyorum" dedi.


Öte yandan 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında İzmit Belediye binası önüne koyulan sevgi küresi vatandaşların ilgi odağı oldu. Kürenin yanındaki dev ekrana birbirini seven insanların isimlerinin yansıtılmasıyla birlikte de vatandaşlar yaşadıkları sevgiyi ve mutluluğu İzmit halkıyla paylaştı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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