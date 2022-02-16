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Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu - Son Dakika

Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu

16.02.2022 11:26

Sevgililer Günü'nün üzerinden 2 gün geçmesine rağmen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Erkek arkadaşına kredi kartını vererek "Bugün bendensin, otomobilin deposunu fulle" diyen kız, benzin fiyatının 710 TL tutmasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları gerçekleştirildi. Kimileri sevgilileri için daha anlamlı hediyeler tercih ederken, kimileri de daha pahalı hediye almayı seçti. Ancak genç bir kızın sevgilisine verdiği hediye sosyal medyada gündem oldu.

"BUGÜN BENDENSİN, DEPOYU FULLE"

Genç kız, kredi kartını sevgilisine vererek, "Al bunu sevgililer günü hediyen, depoyu fullersin. Ne olacak, 300- 500 TL bir şey değil mi? Senden değerli mi?" ifadelerini kullandı.

GÖSTERGEYE BAKINCA ŞOK GEÇİRDİ

Gencin depoyu fulletmesinin ardından benzin göstergesi, fullenen depo için 710 TL fiyat gösterdi. Ekrana bakan genç kız, uzun bir süre olayın şokunu atlamadı. Söz konusu video, sosyal medyada viral oldu.

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Son Dakika Yaşam Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu - Son Dakika
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