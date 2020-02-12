Sevgililer gününde merdiven altı gıda ürünlerine dikkat - Son Dakika

SEVGİLİLER Günü yaklaşırken uzmanlar, merdiven altında üretilen gıda ürünlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için sipariş edeceğiniz çikolata, çikolata kaplı kek, meyve ve kurabiyeler güvenilir üreticilerden satın alınmalı. Tüketiciler, yaygın olarak internet sitelerinden sipariş verdikleri ve aslında raf ömrü çok da uzun olmayan bu ürünlerin bayat ya da bozulmuş gelmesinden şikayet ediyor.

Tabii bu tür özel günlerde tüketim çılgınlığı oluyor. diyen Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, şöyle konuştu Özellikle gıda ürünlerini internetten sipariş verdiğinizde son tüketim tarihinden tutun içerisindeki özelliklerine varana kadar inceleme ve görme imkanı yok. ya da doğru düzgün bir ürün olup olmadığını araştırma imkanınız yok. Gıda ürünlerinin onun özelliğini koruyacak taşıma araçları, soğuk zincirler ile taşınması ve muhafaza edilmesi lazım. Dolayısıyla gerek kurye ile gerekse kargo ile teslim edilebilen ürünler çok sağlıklı olmuyor. ya da raf ömrünü uzatmak için bir takım kimyasal katkılar yapılıyor. Bu nedenle tüketiciler mümkün olduğu kadar internet üzerinden gıda ürünü siparişi vermemeli. Şayet vermek zorunda kalırlarsa da son tüketim tarihi, içinde bulunan katkı malzemelerini iyice okumalılar. Tüketim tarihi geçmiş ya da bayat bir ürünle karşılaşmışlar ise bu ürünü ayıplı ürün olarak iade edebilirler. Gerek gıda ürünlerinde gerekse diğer ürünlerde firmaların kendi internet sayfalarından bu tip ürünleri sipariş vermeleri gerek. Hem merdiven altı yerler hem de sosyal medyada karşımıza çıkan yerlerde ciddi bir şikayet yoğunluğu var. Merdiven altı satış merkezlerinden yapılan alışverişlerde karşınızda muhatap da bulamıyorsunuz. İnsanlar sevgililer gününde sevgililerine bir jest yapmak isterken, tam aksi bir durumla karşılaşabilirler.

GÖRSELİNİ BEĞENİP ALIYORLAR

Gıda Mühendisi Zafer Şenyurt da 'Tüm gıda maddelerinde internet üzerinden satışlar yaygınlaştı. İnternet üzerinden alınan gıdalarda da satış noktalarından alırken nelere dikkat ediyorsak, aynı şeylere dikkat etmeliyiz. Buradaki risk unsurları taşıma sırasında ürün zarar görüyor mu, görmüyor mu gibi şeyler. Gıda güvenliği açısından bakıldığında sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için bu tip risklerin bertaraf edilmiş olması lazım. Bu anlamda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin daha dikkatli olması lazım. Ürünü alırken tabii ki görsel üzerinden bir beğeni ile alıyorlar. Orada ürünün içeriği, kim tarafından üretildiği, üreticinin kayıtlı olup olmadığı konularına mutlaka dikkat etmeliler. Ürün teslim sırasında taşıma aracına da dikkat etmeliler. Üründe herhangi bir bozulma, deformasyon tespit etmişler ise ürünü reddetmeliler. Eğer kapalı, ambalajlı ise şartlı teslim almalılar. Eğer üründe herhangi bir bozukluk tespit ettiler ise, firma ile iletişime geçerek iade etmeliler. bir hile olduğu ile ilgili şüpheleri varsa da ALO174 hattından ilgili bakanlığa durumu iletmeliler şeklinde konuştu.

KATKI MADDELERİ LİMİTİNE UYUP UYMADIKLARI ÖNEMLİ

Katkı maddelerinin de kullanıldığı bu ürünlerle ilgili Şenyurt, 'Tüm ürünlerde, özelliğine göre değişik katkı maddeleri kullanılabilir. Bunlar tatlandırıcılar, renklendiriciler olabilir. Raf ömrünü uzatmak için koruyucular olabilir. Bu tür katkı maddelerinin zararlı olup olmadığı ile ilgili aslında mevzuatta belirtilmiş. Firmanın ürünleri bu limitlere uyuyor mu, uymuyor mu önemli olan budur. Ben bir tüketici olarak her şeyden önce, ürünü görüp kalite kontrolünü yapar öyle alırım. Güvendiğim, bildiğim yerlerden alırım. Belli noktalara dikkat ederek alırım ifadelerini kullandı.

GÖRMEDİĞİ, BİLMEDİĞİ YERLERDEN SATIN ALMASINLAR

Kadıköy'de köklü bir geçmişe sahip şekercinin çalışanlarından Zeki Çekmez, 'Merdiven altı ürünlerden almasınlar, tercih edilen yerlerden alsınlar. Kendileri için daha iyi. Merdiven altında yapılanların hiçbirisi güvenilir değil. Neyden yapıldığını da bilmiyoruz. Karışım yapıldıktan sonra tekrar satıldığı da bir gerçek. Biz 210 yıllık bir firmayız. Bizim de internetten satışımız var ama günlük. Bugün istiyor, ertesi gün kendisine teslim ediliyor. Ama görmediği bilmediği yerlerden tercih ederlerse ummadıkları şeylerle karşılaşabilirlerö dedi.