Son Dakika Haberleri: Sevgililer Gününe Özel Çiftler Tatile Gönderiliyor

Sevgililer Gününe Özel Çiftler Tatile Gönderiliyor

39 dakika önce

Diyarbakır'da hizmet veren bir alışveriş merkezi sevgililer gününe özel düzenlediği kampanya ile çiftleri 2 gece 3 günlük tatil için Abant'a gönderiyor.

Sevgililer Gününe Özel Çiftler Tatile Gönderiliyor, System.String[]
Diyarbakır'da hizmet veren bir alışveriş merkezi sevgililer gününe özel düzenlediği kampanya ile çiftleri 2 gece 3 günlük tatil için Abant'a gönderiyor.

Forum Diyarbakır AVM Sevgililer Gününde de kazandırmaya devam ediyor. AVM düzenlediği kampanya ile Sevgililer Günü'e özel 2 çifte Bolu Abant'ta 2 gece 3 gün muhteşem bir tatil hediye ediyor. Kapılarını 10 Haziran 2015'te Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır AVM, açıldığı ilk günden itibaren kazandırmaya devam ediyor. Ziyaretçilerine, ferah bir ortamda alışveriş deneyimi yaşatan Avm, 3 yıl boyunca yapmış olduğu, etkinlikler, kampanyalar, konserler, imza günleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ziyareçilerine kazandırdığı sayısız hediyelerle Diyarbakır'da fark oluşturan Avm olan Forum, Sevgililer Gününde kazandırmaya devam ediyor ve büyük ödül olarak Abant tatili veriyor. 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan çiftler, 'Çiftler Yarışıyor' yarışmasında rakiplerini eleyip finale çıkanları 2 gece 3 gün Bolu Abant tatiline gönderiyor. Ayrıca yarışmada kaybeden çiftlere de sürpriz hediyeler de verileceği belirtildi.

Ayrıca 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında aynı gün içinde tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan çiftlere sevgililer günü temalı fotoğraf baskılı 2 adet kupa bardak hediye edileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Bolu, Diyarbakır, Güncel
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