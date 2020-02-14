Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya - Son Dakika

Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya

6 saat önce

Sevgililer gününe özel gülümseten kampanyaDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bir manav,14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanya hazırladı.

Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bir manav,14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanya hazırladı. Sebze reyonundaki karnabaharların üzerine 'O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' yazılı bir pankartla müşterilerine indirim yapan esnaf, gülümsetti.

Yeni Mahalle'de manav İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya hazırladı. Güngör, halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabahar sebzesini esprili bir yaklaşımla satışa sundu. Güngör, dükkanında bulunan karnabahar reyonunun üzerine 'O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' notu yazdı. Müşterilerin ilgisini çeken kampanya, görenleri gülümsetti.

Karnabaharın da bir çiçek olduğunu savunan esnaf Güngör, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptık. Bu kampanya, görenleri hem şaşırttı hem de yüzlerini güldürdü. Bazı müşteriler de kampanyaya destek vererek karnabahar satın aldı. Sevgililer Günü'nde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçekse, karnabahar da bir çiçektir. Müşterilerimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Gördükleri not karşısında gülümseyerek alışveriş yaptılar" dedi. Manavdan alışveriş yapan 23 yaşındaki Lütfullah Yılmaz ise "Az önce çiçekçiden geldim. Bir buket çiçek 80 lira. Sevgililer gününe özel bende sevgilime bu çiçekten aldım. Bu çiçeğin kızartması olur, yemeği olur. Daha önce böyle bir kampanya görmemiştim" diye konuştu.

Sevgililer gününe özel gülümseten kampanya

Sevgililer Günü, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:53 Kaynak: DHA
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