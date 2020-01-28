Sevgililer gününe özel hediye önerileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer gününe özel hediye önerileri - Son Dakika

Sevgililer gününe özel hediye önerileri

6 saat önce

Yaklaşan 14 Şubat ile birlikte sevdiğini mutlu etmek isteyenler hediye arayışlarına başladı.

Sevgililer gününe özel hediye önerileri, System.String[]

Yaklaşan 14 Şubat ile birlikte sevdiğini mutlu etmek isteyenler hediye arayışlarına başladı. Hediyesini son dakikaya bırakmak istemeyenler için Morhipo.com hediye önerilerini açıkladı.

Morhipo.com, hem sevdiğini mutlu etmek için klasiklerden şaşmayanlara hem de hediyesinde yaratıcılık arayanlara hitap ettiğini belirttiği yüzlerce alternatif ürünü, Sevgililer Günü'ne özel fırsatlarla sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Risk almak istemeyenler için dünya markası parfümler yüzde 80'e varan indirimlerle; kadınların her zaman tutkusu olan birbirinden şık çantalar özel fırsatlarla; sevgilinizin ışıltısını ortaya çıkaracak aksesuarlar ise yüzde 90'a varan indirimlerle sunuluyor. Teknoloji severler için kulaklık droneda yüzde 20 indirimin yanı sıra güzel anlarını biriktirmek isteyenler için fotoğraf makinelerinde de yüzde 20 indirim fırsatı müşterileri bekliyor. Ayrıca, müzik tutkunları için pikaplar 289,90'dan başlayan fiyatlarla ve kahve tutkunları için kahve makineleri 89,90'dan başlayan fiyatlarla yer alıyor" denildi.


Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı
Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:39:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgililer gününe özel hediye önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]