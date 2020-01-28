Sevgililer gününe özel hediye önerileri - Son Dakika

Yaklaşan 14 Şubat ile birlikte sevdiğini mutlu etmek isteyenler hediye arayışlarına başladı. Hediyesini son dakikaya bırakmak istemeyenler için Morhipo.com hediye önerilerini açıkladı.

Morhipo.com, hem sevdiğini mutlu etmek için klasiklerden şaşmayanlara hem de hediyesinde yaratıcılık arayanlara hitap ettiğini belirttiği yüzlerce alternatif ürünü, Sevgililer Günü'ne özel fırsatlarla sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Risk almak istemeyenler için dünya markası parfümler yüzde 80'e varan indirimlerle; kadınların her zaman tutkusu olan birbirinden şık çantalar özel fırsatlarla; sevgilinizin ışıltısını ortaya çıkaracak aksesuarlar ise yüzde 90'a varan indirimlerle sunuluyor. Teknoloji severler için kulaklık droneda yüzde 20 indirimin yanı sıra güzel anlarını biriktirmek isteyenler için fotoğraf makinelerinde de yüzde 20 indirim fırsatı müşterileri bekliyor. Ayrıca, müzik tutkunları için pikaplar 289,90'dan başlayan fiyatlarla ve kahve tutkunları için kahve makineleri 89,90'dan başlayan fiyatlarla yer alıyor" denildi.