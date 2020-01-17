Sevgililer gününe özel indirim - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sevgililer gününe özel indirim - Son Dakika Magazin

Sevgililer gününe özel indirim

37 dakika önce

1992 yılından bu yana ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmaya devam eden ve şimdiler de 22 ülkeye toptan ihracat yapan Derin Life, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde kendine özgü tasarımları, benzersiz detayları ve ilham veren aksesuarları ile modayı seven her yaştan kadının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

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Birbirinden şık çizgileriyle alışverişi eşsiz bir serüvene dönüştüren Derin Life, 14 Şubat Sevgililer gününe özel ikinci ürüne % 50 indirimi& ; ile kendine özen gösteren kadınların şimdiden vazgeçilmezi olacağını ispatlıyor.



Perakende satış ile beraber şimdilerde sosyal medya üzerinden de kadınların alışveriş ihtiyacını karşılamaya başlayan Derin Life (IG: derinlife), rengarenk çantaları, parıltı aksesuarları ve özel koleksiyonları ile müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.



Derin Life'da kadınların tutkularına hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden mağaza sahibi Ayşegül Sezgin, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne yolu düşenleri lezzetli bir kahve ve hoş bir sohbet eşliğinde uygun fiyatlar ile alışverişe davet ediyor. Bu arada ben denedim, denemesi de bedava...

Mecidiyeköy, Ortaklar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:41 
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