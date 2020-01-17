Sevgililer gününe özel indirim

Birbirinden şık çizgileriyle alışverişi eşsiz bir serüvene dönüştüren Derin Life, 14 Şubat Sevgililer gününe özel ikinci ürüne % 50 indirimi& ; ile kendine özen gösteren kadınların şimdiden vazgeçilmezi olacağını ispatlıyor.











Perakende satış ile beraber şimdilerde sosyal medya üzerinden de kadınların alışveriş ihtiyacını karşılamaya başlayan Derin Life (IG: derinlife), rengarenk çantaları, parıltı aksesuarları ve özel koleksiyonları ile müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.







Derin Life'da kadınların tutkularına hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden mağaza sahibi Ayşegül Sezgin, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne yolu düşenleri lezzetli bir kahve ve hoş bir sohbet eşliğinde uygun fiyatlar ile alışverişe davet ediyor. Bu arada ben denedim, denemesi de bedava...