Sevgililer gününe özel kitap sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililer gününe özel kitap sergisi - Son Dakika

Sevgililer gününe özel kitap sergisi

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir hastanede düzenlenen etkinlikte 'Kalbinizin Raflarında Kitaplar Dizin' sloganı ile kitap sergisi açıldı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir hastanede düzenlenen etkinlikte 'Kalbinizin Raflarında Kitaplar Dizin' sloganı ile kitap sergisi açıldı.


VM Medical Park Samsun Hastanesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kitap sergisi açtı. C blok lobide "Kalbinizin Raflarına Kitaplar Dizin" sloganı ile yola çıkılarak açılan sergi, misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Hastane Sevgililer Gününde çalışanlarını da unutmadı. Yemekhanede sunulan tatlıların içinden çıkan sürpriz hediyelerle çalışanların bu özel günü kutlandı. - SAMSUN

Sevgililer Günü, Medical Park, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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