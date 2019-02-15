Son Dakika Haberleri: Sevgililer Gününe Özel, Samsung Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı

Sevgililer Gününe Özel, Samsung Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı

1 saat önce

Sevgililer Günü için Galaxy A9 veya Galaxy A7 Alanlara Samsung'dan Hediye Fırsatı Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı, Şarjınız hiç bitmesin!

Sevgililer Gününe Özel, Samsung Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı, System.String[]
Sevgililer Günü için Galaxy A9 veya Galaxy A7 Alanlara Samsung'dan Hediye Fırsatı


Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı, Şarjınız hiç bitmesin! Samsung Sevgililer Gününe Özel Kampanya Başlattı.

Samsung, Sevgililer Günü için özel olarak başlattığı kampanya kapsamında Galaxy A7 ya da Galaxy A9 akıllı telefon satın alanlara taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma fırsatı sunuyor.

Samsung, Sevgililer Günü hediyesi olarak dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 veya üç arka kameralı Galaxy A7 satın alanlara taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma fırsatı sunuyor.

15 Şubat tarihine kadar kampanyaya dahil satış noktalarından Galaxy A7 veya Galaxy A9 akıllı telefon satın alıp, shop.samsung.com/tr'ye üye olarak kampanya koşullarını yerine getirenler 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazına ücretsiz olarak sahip olma fırsatı yakalıyor.

Üç Arka Kameralı Galaxy A7 ile Şık Tasarım ve Güçlü Performans Bir Arada


Üç adet güçlü arka kameraya sahip Galaxy A7, hayatın her anında yanınızda olacak üstün bir cihaz. Galaxy A7'nin ayarlanabilir LED flaşlı 24MP ön kamerası sayesinde ideal ışığı aramaya gerek kalmadan günün her anında net selfie'ler çekilebiliyor. Profesyonel Aydınlatma Modu sayesinde ise profesyonel stüdyoların aydınlatma koşulları kullanıcıya sunuluyor. 6 inç boyutunda üst düzey bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7, yakalamak istediğiniz anları paylaşmanızı sağlıyor. Samsung'un imzası haline gelen Sonsuz Ekran ise etkileyici bir izleme deneyimini sunuyor.

Dört Arka Kamerayla Dört Dörtlük Eğlence Galaxy A9'da


24MP'lik ana kamera, 8 MP'lik 120° Ultra Geniş Açı kamera; 10MP'lik Tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP'lik kamera ileezberleri bozan Galaxy A9; güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanı ve 6,3 inç Super AMOLED ekranı ile de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A9 ve Galaxy A7'nin 5 – 17 Şubat arasında tavsiye edilen satış fiyatları sırası ile 3599 TL ve 2549 TL'dir. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi için https://shop.samsung.com/tr/A7-A9-sevgililergunu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Galaxy A7 Hediyesi için Başvur

Galaxy A9 Hediyesi için Başvur

Samsung'tan Gününe Özel, Galaxy A9 veya A7 Alanlara Hediye Fırsatı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:15 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Sevgililer Günü, Samsung, Teknoloji
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