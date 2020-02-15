Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı - Son Dakika
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Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

6 saat önce

İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde piyasaya sürülmek istenilen çok sayıda taklit parfüm ve kaçak saat ele geçirildi.

Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı, System.String[]

İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde piyasaya sürülmek istenilen çok sayıda taklit parfüm ve kaçak saat ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir depoda taklit ürünler bulunduğunu ve 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi piyasaya sürüleceğini öğrendi. Depoya geçen çarşamba günü baskın yapan ekipler, bin 918 adet taklit parfüm ile 35 kaçak kol saati ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünlerin imha edileceği ifade edildi.


Sevgililer Günü, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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