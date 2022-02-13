Sevgililere mini sebzeler, yenilebilir çiçekler - Son Dakika

SEVGİLİLER Günü nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Antalya'da üretilen mini sebzeler ve yenilebilir çiçeklere ilgi arttı. Ancak bu yıl aşırı soğukların etkisiyle fiyatlar yükseldi. Patlıcan, domates, kabak, salatalık, marul gibi birçok mini ürününün kilosu 100-120 TL'yi buluyor.

Soğuk havalar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, Antalya'da 'özel ürün' kategorisindeki mini sebzeleri de etkiledi. Minyatür veya baby sebzeler olarak da adlandırılan patlıcan, kabak, salatalık, domates ve biber çeşitlerinden oluşan ürünlerin kilogram fiyatı 100 TL'yi aşıyor. Geçen yıllarda 6-7 TL olan 250 gramlık paketler, 25-30 TL'ye yükseldi.

14 ŞUBAT İLGİSİAntalya'da özel sebze ve meyve ürünleri üretimiyle bilinen tarım firması, patlıcandan domatese, havuçtan kabağa birçok sebzeyi mini halde satışa sunuyor. Firma 15'e yakın da yemekler, salatalar ve tatlılarda hem renk katan hem de tüketilebilen yenilebilir çiçekler üretiyor. Firma satış direktörü Burak Akbulut , mini sebzeler ve yenilebilir çiçeklere en büyük ilginin 14 Şubat Sevgililer Günü 'nde gösterildiğini söyledi. Yaklaşık 15 senedir mini sebzeler ve yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, "Önümüzdeki sevgililer günü için de geçen yıl ve daha önceki senelerde olduğu gibi bu ürünlere yüksek miktarda talep oluyor. Çünkü insanlar bu tür farklı mini sebzelerle ve üzerlerini süsledikleri çiçeklerle sevgililerini şaşırtmak istiyor" dedi.'MENEKŞE ÇİÇEKLER EN ÇOK TERCİH EDİLENLER ARASINDA'Yaklaşık 12-13 çeşit yenilebilir çiçek ürettiklerini anlatan Akbulut, "Latin çiçeği salatalarda kullanılır, tere-roka karışımı bir tadı var. Erik çiçeği pembe renkle tatlı ve pastalara güzel görüntü veriyor. Tadı biraz ekşi, erik tadında. En çok tercih edilenler arasında menekşe çiçekleri var. 6-7 renkte pasta ve tatlılarda kullanılıyor. Mor ve beyaz viyoleler de yine tatlı ve pastalara hem renk veriyor hem de tüketilebiliyor. Satışları ise paketlerde 20 adetten oluşuyor. Zincir marketler ve manavlarda satışa sunuluyor. Paket fiyatı da 25-30 TL arasında değişiyor" diye konuştu.KİLOSU 100-120 TLMinyatür sebzelerde 10'un üzerinde çeşit bulunduğunu belirten Akbulut, bunları şöyle anlattı:

"Mini kabak, mini patlıcan, mini yedikule marul, mini ve birçok renkte domates çeşidi, mini salatalık, mini ve renkli biberler, mini patlıcan, mini havuç, mini ve renkli karnabahar. Bunlar yaklaşık 200-250 gramlık paketlerde yine zincir marketler, manavlar ve internet üzerinden satışa sunuluyor. Paket fiyatları da 25-30 TL civarında. Kilogram fiyatları da 100 TL civarında. Soğuk havalar bizde de ürün verimlerini etkiledi ama mini ürünler olması ve büyüklerine göre daha erken hasat edildiğinden, diğerleri kadar çok etkilemedi. Küçük olmaları nedeniyle daha çabuk hasat sürecine ulaşılıyor. Kilogram başında değerlendirildiğinde, vitamin ve mineral açısından da daha zengin içeriğe sahipler."