Sevgililerin 14 Şubat tercihi baget yüzükler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililerin 14 Şubat tercihi baget yüzükler - Son Dakika

Sevgililerin 14 Şubat tercihi baget yüzükler

6 saat önce

Yaklaşan 14 Şubat Gevgililer Gününde sevgililerin tercihi altın baget yüzükler oldu.

Sevgililerin 14 Şubat tercihi baget yüzükler, System.String[]

Yaklaşan 14 Şubat Gevgililer Gününde sevgililerin tercihi altın baget yüzükler oldu.


Sevgililer Gününde sevgilisine hediye almak isteyen ve evlilik teklifi yapmak isteyenler tercihlerini baget yüzükten yana kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda moda olan tek taş pırlanta yüzükler bu yıl Sevgililer Gününde tercih edilmiyor. Sevgililer bu yıl sevdiklerine baget yüzük almayı tercih ediyor. Artan altın fiyatları da satışları etkilemiyor. Kuyumcular Sevgililer Günü öncesi yüzük satışlarından oldukça memnun, en çok tercih edilenler ise 5 ila 7 bin liralık yüzükler. Çiftlerin tercih ettiği baget yüzük fiyatları 3 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor.


Bursa Bedesten Çarşısında kuyumculuk yapan Ali Altın, "Sevgililer Gününde sevgililer tek taş yüzük tercih ederdi. Bu yıl ise moda baget yüzükler. Bu yıl baget yüzük satışları tek taş yüzük satışlarının önüne geçti. Baget yüzüğün özelliği küçük taşlar üzerine baget kesimli taşlar kullanılıyor ve çok daha şık görünüyor. Altın fiyatları artmasına rağmen satışlar gayet iyi, en çok tercih edilenler 5 ila 7 bin liralık yüzükler. Satışların iyi olması bizi memnun ediyor" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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