Son Dakika Haberleri: Sevgililerin Gülleri Menderes'ten

Sevgililerin Gülleri Menderes'ten

19 dakika önce

14 Şubat Sevgililer Günü'nde en anlamlı hediye olan gül, İzmir Menderes'teki seralarda yetiştirilerek vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Sevgililerin Gülleri Menderes'ten, System.String[]
14 Şubat Sevgililer Günü'nde en anlamlı hediye olan gül, İzmir Menderes'teki seralarda yetiştirilerek vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Kesme çiçek sektöründe öncü olan İzmir Menderes'te 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek yetiştiricilerince güller hazır hale getirildi. Menderesli çiçek yetiştiricilerinin özenle yetiştirdiği güller, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, kesme çiçek sektöründe Menderes'in öncü olduğunu belirterek, "Türkiye'de ki gül üretiminin yüzde 70'i Menderesimizde gerçekleşmektedir. 750 dekar alanda yılda 22 milyon 500 bin adet gül yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmektedir. 14 Şubat içinde hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor, üreticilerimiz Sevgililer Günü için özenle çiçeklerini hazır hale getiriyor" dedi.

Üreticilere teşekkür

Çiçek üreticilerinin hummalı bir çalışma içinde olduğunu kaydeden Başkan Soylu, "Türkiye genelinde 3.5 milyon gülün 14 Şubat'ta vatandaşlarımızla buluşturulması hedeflenirken, bu güllerin 2 milyon 250 bin adeti ilçemizde yetiştirilen güller olacak. Yani tüm Türkiye Menderes'te ki güllerle buluşacak, sevgililerin güllerin Menderes'ten olacak. Bunun oluşmasını sağlayan çiçek üreticilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, İzmir, 14 Şubat, Menderes, Güncel
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