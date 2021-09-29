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Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı

29.09.2021 14:02

Bursa'da yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kişinin tedavisi devam ediyor.

Sabah saat 08.00 sıralarında merkez Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207. Sokakta meydana gelen olayda Kadir D. (43), sevgilisi Nezahat A.'nın (35) evinin önüne gitti. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

SEVGİLİSİNİ DARP ETMEYE BAŞLADI

Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Kadir D., beraber yaşadığı sevgilisini darp etmeye başladı. Nezahat A. ise (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım istedi.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

BIÇAĞA SARILDI

Ardından mutfakta duran bıçağı alarak Kadir D.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

DARP İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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