Sevgililerin nikâhını Başkan Erdem kıydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgililerin nikâhını Başkan Erdem kıydı - Son Dakika

Sevgililerin nikâhını Başkan Erdem kıydı

6 saat önce

Aşklarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenerek taçlandırmak isteyen çiftler Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde dünya evine girdi.

Sevgililerin nikâhını Başkan Erdem kıydı, System.String[]

Aşklarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenerek taçlandırmak isteyen çiftler Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde dünya evine girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel günde Merve İlhan ve Faruk Erkıran çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.


Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler, Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde mutluluğa adım attılar. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel günde evlenen çiftlerin nikahını kıyarak onların heyecanına ortak oldu. Her yıl binlerce nikaha ev sahipliği yapan, Bursa'nın en modern nikah salonları arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Nikahevi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni heyecanlara sahne oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü hayatlarının en anlamlı günü haline getirmek isteyen çiftler, Plaza 16'da bulunan Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde aşklarını nikahla taçlandırdı. Gün boyunca 22 nikahın kıyıldığı bu özel günde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Merve İlhan ve Faruk Erkıran çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Çiftlerin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluklar dileyen Erdem, hediye verdi. - BURSA

Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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