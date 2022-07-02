Son dakika haberleri | SEVGİLİLERİN PARKTA 'KISKANÇLIK' KAVGASI; BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SEVGİLİLERİN PARKTA 'KISKANÇLIK' KAVGASI; BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

02.07.2022 14:44
Son dakika haberleri | SEVGİLİLERİN PARKTA 'KISKANÇLIK' KAVGASI; BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, sokakta yaşadıkları ve sevgili oldukları belirtilen Mehmet T. (45) ile Sevim U. (44), parkta kıskançlık nedeniyle kavga etti.

ANTALYA'da, sokakta yaşadıkları ve sevgili oldukları belirtilen Mehmet T. (45) ile Sevim U. (44), parkta kıskançlık nedeniyle kavga etti. Mehmet T., bıçakla kendisini yaralarken, Sevim U. ise fenalık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Sokakta yaşadıkları ve sevgili oldukları öne sürülen Mehmet T. ile Sevim U. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verdi. Sevim U. ise bu sırada fenalaştı. İkilinin kavgasını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aynı ambulansa aldıkları Mehmet T. ile Sevim U.'yu hastaneye götürdü. (DHA)

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Son dakika haber! Sevgililer kıskançlık kavgasında ortalığı birbirine kattı, arada kalan arkadaş oldu Son dakika haber! Sevgililer kıskançlık kavgasında ortalığı birbirine kattı, arada kalan arkadaş oldu Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SEVGİLİLERİN PARKTA 'KISKANÇLIK' KAVGASI; BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SEVGİLİLERİN PARKTA 'KISKANÇLIK' KAVGASI; BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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