Son Dakika Haberleri: Sevgilim Kelebek" Etkinliği

Sevgilim Kelebek" Etkinliği

7 dakika önce

Diyarbakır'da "Sevgilim Kelebek" program düzenlendi.

Sevgilim Kelebek
Diyarbakır'da "Sevgilim Kelebek" program düzenlendi.


Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 46 kelebek hastası ve ailesini buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımıza moral yemeği düzenledik. Onların mutlu olması için buradayız. Kelebek hastası çocuklarımıza hediye verdik." dedi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ile gönüllü üniversite öğrencileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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