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"Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada - Son Dakika

"Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada

01.02.2022 09:46

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında "Kız arkadaşıma neden baktın" meselesi sebebiyle kavga çıktı. Kavgada silahlarını çeken iki grup lobide birbirleriyle çatıştı. Yaralananın olmadığı olayda çatışma anları kameralara yansırken, yakalanan 5 şüpheli makinesi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta çarşamba günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi'nde 5 kişiden oluşan iki grup sokak üzerindeki bir otele geldi. Grup ardından restoran bölümüne geçerek yemek yemeye başladı.

KIZ MESELESİNDEN KAVGA ÇIKTI

Yemekten bir süre sonra lobiye gelen grup arasında "kız arkadaşıma neden baktın" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine lobide kavga çıktı.

ÇATIŞMA YAŞANDI

Silahların çekilmesi üzerine ortalığın bir anda karıştığı olay 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşması sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, oteldekiler ise büyük panik yaşadı. Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada

YAKALANDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu polisi Veysel A.'yı Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'nda, Hakan A. ve Murat Y., olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir işyerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kıskıvrak yakaladı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sevgilime neden baktın kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
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Yemek Tarifi, Beyoğlu, Çatışma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sevgilime neden baktın' kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada - Son Dakika
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