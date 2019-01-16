Sevgilinize En Sıra Dışı Hediyeyi Vermek İster Misiniz?

Sevgilinizle birlikte romantik bir aktivite gerçekleştirip, birlikte pişirip birlikte tadım yapabileceğiniz "Sevgililer Günü Workshopları", USLA'nın modern ve tam donanımlı eğitim mutfağında 14 Şubat Perşembe günü saat 19.00 – 23.00 saatleri arasında düzenlenecek. Sevgilinizle deneyimleyebileceğiniz iki ayrı workshop sunan USLA, şehrin merkezindeki konumuyla bu romantik günde ulaşım konusunda da rahatlık sağlıyor.

ÖZEL MENÜ İLE ROMANTİK BİR AKŞAMI DENEYİMLEYİN

Sevgililer Günü'nü mükemmel kılan unsurun "birlikte" gerçekleştirilen aktiviteler olduğu ve harika bir yemek menüsüyle taçlandırılması gerektiği gerçeğiyle USLA, "Sevgililer Günü Özel Menüsü'nü" sizler için hazırladı. Karides salatasından bordelaise soslu bonfileye, fondant patatesten parmesan peynirli fırın kuşkonmaza kadar leziz yemeklerin yapımını öğrenirken sevgilinizle birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz.

KUTLAMADA PASTASIZ YAPAMAYANLARA ÖZEL

Sevgililer Günü'nün en tatlı anları sadece USLA'da er alırken, sevgililer gününe özel hazırlanan bu özel menüde lezzetli pastalar yer alıyor. Çilekli diplomat kreması ile hazırlanan kalpli kurabiye pasta ve son dönemin modası olan tarçınlı buttercream ile hazırlanan havuçlu naked cake'in menüde yer aldığı "Sevgililer Günü Pastaları" workshopu tam size göre.

Sevgilinizle hoş bir akşam geçirip birlikte yapıp birlikte tadımlamak için USLA workshopları sevgililer gününde en güzel hediye olacak.