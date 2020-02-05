Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı - Son Dakika
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Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı

6 saat önce

KAYSERİ'de, M.C.K. (17) iddiaya göre, sevgilisi ile görüşmesine karşı çıkan annesi Yasemin K'yı (33) bıçaklayarak yaraladı.

Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı, System.String[]

KAYSERİ'de, M.C.K. (17) iddiaya göre, sevgilisi ile görüşmesine karşı çıkan annesi Yasemin K'yı (33) bıçaklayarak yaraladı.

Olay gece saatlerinde Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin K. oğlu M.C.K.'nın Konya'da yaşayan sevgilisi ile görüşmesine karşı çıktı. Anne-oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası M.C.K. mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Kasığından yaralanan Yasemin K., kaçarak komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.C.K. ise, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarlı Yasemin K'nın hastaneden görüntüsü

-Şüpheli Mehmet Can K'dan görüntü

-Hastane ve Emniyet Müdürlüğünden detay görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,


Melikgazi, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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